В Москве рестораторы могут начать монтаж и обустройство веранд с 15 марта

Установку летних веранд можно будет осуществлять не только по стандартному проекту, но и по индивидуальному

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичные владельцы предприятий общественного питания могут начать монтаж летних веранд уже с 15 марта. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"С сегодняшнего дня предприниматели могут начать монтаж летних веранд. <...> Разместить летнее кафе в Москве собственник может бесплатно. Для установки летняя веранда должна быть включена в городскую схему размещения. С 2021 года сделать это стало значительно проще - эта услуга переведена в электронный вид", - отметил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. Он также добавил, что в настоящее время городская схема размещения насчитывает 3 328 летних кафе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что есть возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, с 15 ноября по 15 марта. Это связано со сложностями демонтажа конструкций, а также с затратами на этот процесс. В настоящий момент в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд. Более того, устанавливать летние веранды московские рестораторы могут не только по стандартному, но и по индивидуальному проекту. Сейчас в городе более 70 оригинальных летних кафе.

"Сезонные кафе в столице должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме. Кроме того, есть ряд других требований к размещению веранд. Контролирует их соблюдение столичная Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы", - говорится в сообщении.

Размещение открытых веранд позволяет рестораторам получить дополнительные посадочные места, однако при их организации важно сохранить комфорт городской среды. Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров отметил, что веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту.