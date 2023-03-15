Еще одну провинцию Камбоджи объявили свободной от неразорвавшихся боеприпасов

Вице-премьер, министр экономики и финансов королевства Аун Поан Монирот отметил, что неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему угрожают многим районам

ХАНОЙ, 15 марта. /ТАСС/. Очередная провинция Камбоджи объявлена свободной от противопехотных мин по итогам реализации правительственного проекта по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщила в среду газета Khmer Times.

Как отметил вице-премьер, министр экономики и финансов королевства Аун Поан Монирот на церемонии, прошедшей в провинции Кандаль, она стала уже 10-м свободным от мин регионом благодаря проекту, курируемому главой правительства Хун Сеном.

"Эта важная работа снижает риски для населения и превращает опасные земли в безопасные для людей территории. Из страны, которая сама значительно страдала от противопехотных мин, Камбоджа превратилась в страну, которая делится своим опытом разминирования на международном уровне", - сказал вице-премьер.

При этом он напомнил, что неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему угрожают многим районам королевства. В этом году Камбоджа планирует объявить свободными от мин еще восемь провинций.

Ликвидация взрывоопасных залежей, оставшихся после длившейся почти три десятилетия гражданской войны, называется местными властями в числе первостепенных и наиболее важных социальных задач. Согласно официальным данным, уже после окончания боевых действий в 1979 году от взрывов противопехотных мин в стране погибли около 20 тысяч человек, более 45 тысяч были ранены и покалечены. В период с 1992 года на территории Камбоджи были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов.