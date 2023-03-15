В Москве ученые разработали уникальный фантом щитовидной железы

Он позволяет совершенствовать навыки специалистов по дифференциальной диагностике и взятию биопсии под контролем УЗИ, чтобы удостовериться в типе образования

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичные ученые разработали уникальный для отечественного и мирового рынка фантом щитовидной железы. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"<...> Столичные ученые Центра диагностики и телемедицины разработали уникальный фантом щитовидной железы. Он позволяет совершенствовать навыки специалистов по дифференциальной диагностике и взятию биопсии под контролем УЗИ, чтобы удостовериться в типе образования", - отметил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что в этом году в Москве начнут серийное производство таких медицинских изделий.

Уточняется, что ученые разработали пять медицинских фантомов. Они помогают врачам в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы. Также ученые сейчас работают над созданием фантомов простаты и сосудов, идет подготовка к организации мелкосерийного производства.

"Изделия имитируют органы и ткани человеческого тела, их количественные и качественные параметры, а также моделируют конкретные патологии. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать воспроизводимость измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией", - уточняется в сообщении.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы имеет большую экспертизу в области науки, образования, цифровизации, внедрения искусственного интеллекта в сфере лучевой диагностики.