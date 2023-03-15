Премьер Монголии отправил в отставку министра, обвиненного в создании преступной группы

Тимурбаатарын Аюрсайхану ранее запретили покидать страну

УЛАН-БАТОР, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ дал распоряжение об освобождении от должности министра труда и соцзащиты Тимурбаатарын Аюрсайхана, обвиненного в создании преступной группы и необоснованном обогащении. Об этом в среду сообщила пресс-служба монгольского правительства.

"На заседании кабинета министров 15 марта глава правительства дал распоряжение об освобождении Тимурбаатарына Аюрсайхана от должности министра труда и соцзащиты. Согласно закону, премьер-министр имеет право назначать и увольнять членов правительства и представляет это решение президенту и парламенту страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

В начале февраля суд Улан-Батора предъявил Тимурбаатарын Аюрсайхану обвинения в необоснованном обогащении и создании преступной группы, политику запрещено покидать страну. После предъявления обвинений он заявил, что подал прошение об отставке с правительственной должности и решил отказаться от депутатского мандата, объяснив это тем, что хочет "без всяких препятствий из-за своего положения доказать свою правду перед судом".

Политик настаивает на своей невиновности и считает обвинения частью кампании политических противников. Решение о сложении депутатских полномочий с Тимурбаатарын Аюрсайхана и выборах нового министра труда и соцзащиты примет парламент, который 15 марта начал весеннюю сессию.

В феврале Тимурбаатарын Аюрсайхан сложил с себя полномочия депутата парламента и подал прошение об отставке с правительственной должности. Это решение он объяснил тем, что его публично объявили в парламенте причастным к громкому делу о хищениях экспортного угля с государственных месторождений.

В декабре 2022 года в стране вспыхнули акции протеста после обнародования информации о хищениях при экспорте угля с месторождения Таван-Толгой в Китай. Протестующие требовали огласить имена расхитителей угля. Обвинения по делу о хищении угля из крупнейшей монгольской госкомпании "Эрдэнэс Таван-Толгой" предъявлены 78 гражданам и должностным лицам, среди которых пять депутатов парламента и министр.