15 марта, 07:23
Санкции в отношении России

Independent: жизнь россиян за год действия санкций почти не изменилась

Independent: жизнь россиян за год действия санкций почти не изменилась
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Обозреватель газеты Дэвид Макхью указал на стойкий курс рубля, отсутствие массовой безработицы и серийных банкротств банков

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Западные санкции не оказали значительного влияния на российскую экономику и жизнь простых жителей РФ. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Independent Дэвид Макхью.

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Как отмечается в публикации, антироссийские рестрикции "ударили по банкам, импорту технологий и положению состоятельных россиян". При этом колумнист подчеркивает, что за прошедший год жизнь простых жителей России не претерпела сколь-либо существенных изменений. Макхью отмечает стойкий курс рубля, отсутствие массовой безработицы и серийных банкротств банков. Он также указал на широкую доступность товаров мировых брендов или их российских аналогов в розничной продаже.

Британский журналист подчеркнул, что продукция некоторых западных брендов по-прежнему производится в РФ их местными партнерами. Он также упомянул рост экспорта в Россию из третьих стран, не присоединившихся к санкционному режиму. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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