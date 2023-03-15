Independent: жизнь россиян за год действия санкций почти не изменилась

Обозреватель газеты Дэвид Макхью указал на стойкий курс рубля, отсутствие массовой безработицы и серийных банкротств банков

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Западные санкции не оказали значительного влияния на российскую экономику и жизнь простых жителей РФ. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Independent Дэвид Макхью.

Как отмечается в публикации, антироссийские рестрикции "ударили по банкам, импорту технологий и положению состоятельных россиян". При этом колумнист подчеркивает, что за прошедший год жизнь простых жителей России не претерпела сколь-либо существенных изменений. Макхью отмечает стойкий курс рубля, отсутствие массовой безработицы и серийных банкротств банков. Он также указал на широкую доступность товаров мировых брендов или их российских аналогов в розничной продаже.

Британский журналист подчеркнул, что продукция некоторых западных брендов по-прежнему производится в РФ их местными партнерами. Он также упомянул рост экспорта в Россию из третьих стран, не присоединившихся к санкционному режиму.