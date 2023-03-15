15 марта, 08:25

В прошлом году в Подмосковье родилось более 2 тыс. детей после ЭКО

Процедура реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящему в национальный проект "Демография"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. детей появились на свет после процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса в Подмосковье за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Там уточнили, что жительницы Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения и криопереноса - технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедура реализуется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящему в национальный проект "Демография".

"Такие современные репродуктивные технологии, как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Проводятся в рамках ОМС. Так, в прошлом году благодаря процедуре на свет появились более 2 тыс. детей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе "Информация". 

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Россия
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