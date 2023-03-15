Котяков: дефицит квалифицированных кадров будет основным вызовом на рынке труда РФ

Министр труда и социальной защиты назвал неожиданным, что "многие называют вызовом цифровизацию"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дефицит квалифицированных кадров в ближайшие два-три года будет основным вызовом на рынке труда в России. Такое мнение выразил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Вызов, который я вижу на ближайшие два-три года, - это серьезная трансформация рынка труда. Мы сегодня будем испытывать серьезный дефицит квалифицированных кадров для пополнения экономики и для выполнения тех планов, которые мы строили для себя с точки зрения роста экономики. Это основной из вызовов", - сказал он на пленарной сессии XXIII Ежегодной международной конференции и выставки HR-отрасли.

По словам министра, для него является неожиданностью, что "многие называют вызовом цифровизацию".