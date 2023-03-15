Российско-вьетнамский Тропцентр прояснил последствия химической войны США во Вьетнаме

Среди населения районов, подвергшихся химической обработке в годы войны, сохраняется высокий уровень генетических отклонений, много детей с врожденными дефектами, отметил руководитель научной организации Андрей Кузнецов

ХАНОЙ, 15 марта. /ТАСС/. Российско-вьетнамский Тропический центр за 35 лет работы прояснил, как массированное применение США токсичных дефолиантов во Вьетнаме в 1960-х годах отразилось на состоянии окружающей среды и здоровье нынешнего населения страны. Об этом рассказал в среду в интервью ТАСС генеральный директор российской части Тропцентра, доктор биологических наук Андрей Кузнецов по случаю отмечаемого в марте 35-летия начала работы этой научной организации.

По словам ученого, Тропический центр участвует в решении многих научных проблем, связанных с обнаружением, мониторингом, анализом, оценкой и нейтрализацией диоксин-содержащих дефолиантов, в том числе "эйджент орандж", который впервые был рассеян в сентябре 1961 года над полуостровом Камау в южном Вьетнаме американскими самолетами. В результате массированного использования армией США этого высокотоксичного химиката были уничтожены сотни тысяч гектаров леса и тем самым нанесен невосполнимый ущерб окружающей среде.

"Результаты исследований Тропического центра в области биомедицины и экологической химии способствовали прояснению остаточной картины и оценке долгосрочного воздействия диоксинов на здоровье человека, внося эффективный вклад в программу по преодолению последствий химической войны во Вьетнаме", - сказал Кузнецов.

Всего за годы войны было распылено 72 млн литров дефолиантов, с которыми на территорию Вьетнама оказалось выброшено 366 кг диоксина - такого количества этого опаснейшего токсина, что, если бы он был выделен в чистом виде, хватило бы, чтобы отравить все нынешнее 100-миллионное население страны. Через полвека, прошедших после окончания военной кампании США во Вьетнаме, "оранжевый агент" по-прежнему продолжает угрожать здоровью людей. Среди населения районов, подвергшихся химической обработке в годы войны, сохраняется высокий уровень генетических отклонений, много детей с врожденными дефектами. "Диоксин обладает длительным периодом распада и имеет свойство накапливаться в человеческом организме, поэтому ученые Тропцентра ведут работы по созданию технологий его уничтожения", - отметил руководитель научной организации.

Советско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и испытательный центр был учрежден в 1987 году, когда Советский Союз и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) подписали межправительственное соглашение о строительстве этого центра на территории Вьетнама. Ровно через год после подписания этого документа - 7 марта 1988 года - Тропический центр официально начал свою работу в соответствии с постановлением Совета министров СРВ.