Основатель Pink Floyd намерен подать в суд из-за попыток отмены концертов в Германии

Представитель Роджера Уотерса отверг обвинения в антисемитизме, которые поступили в адрес музыканта

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс намерен оспорить в судебном порядке попытки отменить его выступления в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне из-за обвинений в антисемитизме. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на заявление менеджера исполнителя.

"Уотерс считает, что если оставить без внимания эту вопиющую попытку заставить его замолчать, это может иметь серьезные и далеко идущие последствия для артистов и активистов по всему миру. Он поручил своим адвокатам немедленно предпринять все необходимые шаги, чтобы отменить это необоснованное решение и обеспечить защиту его фундаментального права человека на свободу выражения мнений", - заявил представитель британского музыканта. Он также назвал стремление отменить выступления Уотерса "неконституционными" и "неоправданными", а также отверг обвинения в антисемитизме в адрес артиста.

В феврале правительство федеральной земли Гессен объявило о желании отменить концерт Уотерса во Франкфурте-на Майне, намеченный на 28 мая. Выступление музыканта в Мюнхене (федеральная земля Бавария) 21 мая также пытаются отменить. Причиной этого являются обвинения музыканта в публичном выражении антисемитских взглядов.