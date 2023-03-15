Twitter снял вечную блокировку со страницы критиковавшего мигрантов политика из Австрии

Доминик Непп не указал причины пересмотра решения о блокировке администрацией социальной сети

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Twitter снял бессрочную блокировку со станицы главы венского отделения правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Доминика Неппа. Она была наложена на аккаунт политика в декабре 2022 года из-за негативного сообщения о нелегальных мигрантах.

"Пережил пожизненное. Я вернулся!" - написал Непп на своей странице в среду, сопроводив твит хештегом "несгибаемый". Политик не указал причины пересмотра решения о блокировке администрацией социальной сети.

15 декабря Непп заявил на своей странице, что жителей соседней с Веной федеральной земли Нижняя Австрия больше не будут обслуживать в столичных медицинских учреждениях из-за наплыва "нелегалов с ножами из Сирии и Афганистана". Как позднее сообщили австрийские СМИ, в социальной сети сочли этот тезис "распространением ненависти", навсегда заблокировали страницу Неппа и запретили ему создавать новые аккаунты в Twitter.

По данным социологического опроса, опубликованным австрийским журналом "Профиль" 11 марта, АПС является самой популярной политической силой страны (31%). Правящие Австрийская народная партия (22%) и "Зеленые" (10%) суммарно пользуются поддержкой 32% австрийцев.