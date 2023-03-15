Монахи Киево-Печерской лавры призвали Зеленского не вмешиваться в дела церкви

Настоятель обители митрополит Павел добавил, что монастырь готов сотрудничать с заповедником "Киево-Печерская лавра" и отверг подозрения о том, что монахи намерены вывезти из храмов хранящиеся там святыни

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Монахи Киево-Печерской лавры из-за решения чиновников выселить их из обители в среду обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не вмешиваться в дела церкви.

"Мы сегодня хотим еще раз обратиться к президенту Украины, к кабинету министров, к Верховной раде, - сказал в размещенном на сайте лавры видеообращении ее настоятель митрополит Павел. - Мы просим еще раз не вмешиваться в дела церкви. Мы просим, умоляем оставить монахов в монастыре, в покое". Он добавил, что монастырь готов сотрудничать с заповедником "Киево-Печерская лавра" и отверг подозрения о том, что монахи намерены вывезти из храмов хранящиеся там святыни.

Один из монахов лавры рассказал, что в обители молились за победу Зеленского на выборах 2019 году. Другой, выступая на английском языке, заявил, что монахи никуда не уйдут. "Мы не боимся никого и ничего, мы готовы быть здесь до конца, - подчеркнул он. - Если кто-то хочет прийти сюда и вынести нас за руки и за ноги, мы готовы".

10 марта на сайте обители было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины). В соответствии с документом, монахи Украинской православной церкви, которые находятся на территории Киево-Печерской лавры, должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточнялось, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.