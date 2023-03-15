Правительство заявило, что гарантирует индексацию соцвыплат по уровню фактической инфляции

По словам премьера, маткапитал проиндексировали на 11,9%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительству России, несмотря на санкционное давление, удалось гарантировать гражданам индексацию социальных выплат по уровню фактической инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду", которая была организована в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме.

"В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали на 11,9%. Это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы ни было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию", - сказал Мишустин.

Он отметил, что многое удалось также сделать по социальным пособиям и другим выплатам. В качестве примера премьер-министр привел введение единого пособия для детей до 17 лет и сделал акцент на том, что социальная адресная поддержка предоставляется в том числе по возможностям, которые есть у семьи.