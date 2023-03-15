Тульский губернатор раскритиковал ГУ МЧС и глав районов за неготовность к паводку

Алексей Дюмин поручил направить на имя главы МЧС России Александра Куренкова обращение для выделения средств из резервного фонда на восстановление мостов

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин раскритиковал работу руководителей некоторых районов и действия регионального управления МЧС по подготовке к паводку, в результате прохождения которого, в том числе были разрушены пешеходный и автомобильный мосты. Дюмин поручил направить на имя главы МЧС России Александра Куренкова обращение для выделения средств из резервного фонда на восстановление мостов, сообщила пресс-служба облправительства.

"Ранее вы мне докладывали, что у вас все под контролем, демонстрировали специальную технику для борьбы с паводком. Но сейчас мы имеем разрушенные мосты. Это некачественная работа. Нужно не уповать на прогнозы Гидрометцентра, а анализировать информацию из разных источников и заранее прогнозировать развитие ситуации", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

В пресс-службе отметили, что губернатор дал негативную оценку действиям главного управления МЧС по Тульской области, а также главам муниципалитетов, где были допущены подтопления, в частности, главе администрации Куркинского района Геннадию Калине. В данном районе в результате движения льда по реке Дон разрушены пешеходный и автомобильный мосты. "Своему заместителю Сергею Егорову Алексей Дюмин поручил совместно с региональным управлением МЧС направить на имя министра по ЧС России обращение для выделения средств на восстановление мостов из резервного фонда", - подчеркнули в пресс-службе.

С 11 по 12 марта в регионе выпало около 12 мм осадков, при этом потепление до плюс пяти градусов вызвало таяние снега и повышение уровня воды в низинах, усиление стока воды с полей и возвышенностей. Это привело к подтоплению 13 низководных мостов, 7 участков дорог, 112 приусадебных участков и 5 жилых домов, добавили в пресс-службе.