В крупнейшую тюрьму стран Америки перевели еще 2 тыс. заключенных

В конце прошлого месяца туда доставили первую партию заключенных из 2 тыс. человек

ТАСС, 16 марта. Вторая партия из 2 тысяч заключенных была переведена в специально построенную для членов уличных банд тюрьму в Сальвадоре. Об этом в среду сообщил президент страны Найиб Букеле на своей странице в Twitter.

"Сегодня в рамках новой операции мы перевели вторую группу из 2 тыс. членов уличных банд в "Центр изоляции терроризма", - написал Букеле.

В конце февраля в эту тюрьму была доставлена первая партия заключенных из 2 тыс. человек.

Исправительное учреждение, рассчитанное на 40 тыс. осужденных, власти республики называют крупнейшим в странах Америки. Тюрьма, которая была введена в эксплуатацию в начале февраля, расположена в центральной части страны, в отдалении от густонаселенных районов. На территории площадью примерно 23 гектара, обнесенной стенами высотой более 11 метров, находятся несколько огромных корпусов, предназначенных для содержания опасных преступников. Обеспечением безопасности в исправительном учреждении занимаются 250 сотрудников полиции и 600 военнослужащих.

В марте 2022 года в Сальвадоре по инициативе Букеле ввели режим чрезвычайного положения для усиления борьбы с преступностью. Тогда же парламент в несколько раз увеличил сроки наказания за членство в бандах, что позволило приговаривать их рядовых участников к лишению свободы на срок от 20 до 30 лет, а главарей - на срок до 45 лет.