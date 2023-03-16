В Стерлитамаке и Салавате до 2025 года планируют установить системы контроля выбросов

Правительству Башкирии также поручили к 20 марта представить предложения по развитию наблюдательной сети и использованию передвижных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городских округах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Башкирская содовая компания и "Газпром нефтехим Салават" заключат соглашения об установке до 2025 года систем автоматического контроля выбросов в Стерлитамаке и Салавате. Об этом говорится в опубликованном в четверг протоколе совещания, которое в феврале провела замглавы правительства России Виктория Абрамченко.

"Минприроды России, Росприроднадзору, правительству Республики Башкортостан поручено заключить четырехсторонние соглашения с АО "Башкирская содовая компания" и ООО "Газпром нефтехим Салават" о взаимодействии при проведении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Стерлитамаке и Салавате Республики Башкортостан, установке систем автоматического контроля выбросов до 2025 года, развитию системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Срок - 28 апреля 2023 года", - говорится в документе, который распространила пресс-служба Абрамченко.

Также компаниям рекомендовали к 1 апреля представить в правительство России, Минприроды России, Росприроднадзор перечень мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Стерлитамаке и Салавате с указанием сроков их реализации и достижения показателей. В свою очередь Росприроднадзор совместно с правительством Башкортостана к 30 марта представит предложения по проведению проверок юридических лиц и предпринимателей для уточнения источников выбросов. Также к этому сроку планируется организовать информирование о качестве воздуха в городах.

"Правительству Республики Башкортостан совместно с Росгидрометом представить в Минприроды России предложения по развитию наблюдательной сети, а также использованию передвижных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городских округах Стерлитамак и Салават Республики Башкортостан. Срок - 20 марта 2023 года", - говорится в документе.

Кроме того, правительству Башкортостана совместно с Минприроды России поручено к 25 декабря обеспечить проведение сводных расчетов загрязнения воздуха городских округов Стерлитамак и Салават.

О проекте "Чистый воздух"

Мероприятия федерального проекта "Чистый воздух" позволили по итогам 2022 года снизить на 11% вредные выбросы в воздух в 12 крупных промышленных городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Проложено более 30 км газопровода для газификации тысячи домов. В Чите семь котельных закрыли или модернизировали с переводом на централизованное теплоснабжение. Более 500 единиц экологичного транспорта вышли на маршруты в городах - участниках проекта. В 2023 году для снижения выбросов загрязняющих веществ планируется поставить еще 128 единиц общественного транспорта. Планируется закрыть и модернизировать семь котельных, 8,7 тыс. домовладений планируется перевести с печного отопления на более экологичное. С сентября 2023 года еще в 29 городах начнется эксперимент по квотированию выбросов в воздух загрязняющих веществ на основе сводных расчетов.