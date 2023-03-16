Аэропорт Астаны признали лучшим в Центральной Азии и СНГ

Он получил награду World Airport Awards

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Аэропорт столицы Казахстана получил награду как лучший региональный аэропорт в Центральной Азии и СНГ на международной выставке Passenger Terminal Expo 2023 в Амстердаме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Столичная воздушная гавань второй год подряд признается лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ. Награду World Airport Awards вручили на международной выставке Passenger Terminal Expo 2023, проходящей в эти дни в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Отмечено, что World Airport Awards является самой престижной наградой в мировой индустрии аэропортов. Она оценивает уровень обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 аэропортах мира. Награды World Airport Survey присуждаются на основе опросных анкет, заполненных клиентами аэропортов в течение восьми месяцев периода.

"Аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12 среди самых востребованных аэропортов постсоветского пространства. Он является базовым аэропортом для ряда иностранных авиакомпаний и основных отечественных авиаперевозчиков. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для предоставления качественных услуг пассажирам и авиакомпаниям в соответствии с лучшей мировой практикой", - отметил председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

Он уточнил, что развитие предприятия проводится в соответствии с международными стандартами. Здесь пассажиры могут производить онлайн-регистрацию, отслеживать рейсы и оплачивать услуги.