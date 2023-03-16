По программе субсидирования найма в России в 2023 году трудоустроились 5 тыс. человек

Больше всего их в Башкирии, Татарстане и Иркутской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Работодатели с начала этого года трудоустроили по программе субсидирования найма более 5 тыс. человек, больше всего в Башкирии, Татарстане и Иркутской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил замглавы Роструда Ян Талбацкий.

"Правительством РФ было принято решение продолжить в 2023 году реализацию дополнительных мер господдержки в сфере занятости, в том числе и программы субсидирования найма. В рамках данного проекта по стимулированию рынка труда с начала года уже трудоустроено более 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства на VII Санкт-Петербургском Международном форуме труда.

По его словам, в числе регионов-лидеров по численности трудоустроенных - Республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская область. Также значительное число соискателей трудоустроены в Краснодарском крае, Ленинградской, Омской, Кировской и Челябинской областях. "Среди тех, кто принят на работу, представители самых разных профессий. Электромонтеры, слесари, продавцы, токари, электросварщики, повара, инженеры, водители, кассиры, воспитатели, медсестры", - добавил Талбацкий.

Как сообщалось ранее, программа субсидирования найма предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве отдельных категорий граждан, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет, тех, кто находится под риском увольнения, граждан, потерявших работу. Размер субсидии на трудоустроенного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Денежные средства выплачиваются поэтапно. Первый платеж - через месяц после трудоустройства, второй - через три месяца, третий - через полгода.

Ознакомиться с условиями участия в программе и подать заявку работодатели могут через портал "Работа России". За дополнительной информацией можно обращаться в любой центр занятости населения.

С 15 по 17 марта на трех площадках - в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум" - проходит VII Санкт-Петербургский Международный форум труда. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.