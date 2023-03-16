Собянин: москвичи установили имена пяти солдат Великой Отечественной войны

Они нашли портреты в военных выпусках газеты "За счастье Родины", сравнили их с фото и сообщили о находке в Главархив Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили москвичи в рамках фотопроекта "Неизвестный герой" и сообщили о находке в Главархив столицы. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили москвичи в рамках фотопроекта "Неизвестный герой". Проект был запущен в День памяти и скорби с целью дополнить список участников войны, чьими именами можно гордиться", - написал мэр.

Он уточнил, что москвичи нашли портреты в военных выпусках газеты "За счастье Родины", сравнили их с фото и сообщили о находке в Главархив Москвы.

"Наши герои: Федор Михайлович Овдиенко - майор, награжденный орденом Красной Звезды; Анатолий Филиппович Макушин - капитан, инспектор по авиации; Федор Прохорович Миц - капитан, заместитель командира стрелкового полка; Ирина (Ираида) Михайловна Неумывахина - старший сержант, санитарный инструктор; Федор Андреевич Черных -лейтенант", - сообщил Собянин.

По его словам, в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" собрано около 200 неподписанных снимков. Большая часть из них принадлежит фронтовому фотокорреспонденту Давиду Минскеру.

"Помочь найти утраченные имена советских воинов может каждый. Всю имеющуюся информацию о бойцах присылайте на адрес cgam@archive.mos.ru", - заключил мэр.