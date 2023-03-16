Минтруд в скором времени ждет указа о Фонде поддержки участников СВО

Этот фонд должен будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтруд России в скором времени ожидает указа президента РФ о работе Фонда поддержки участников спецоперации и их семей, в деятельности которого ведомство намерено принимать активное участие, сообщил в четверг ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В ближайшее время будет выпущен указ, который определит долю участия каждого из ведомств, министерств. Конечно, [предполагаем участие], но указ появится в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил оказывать адресную поддержку ветеранам СВО и семьям бойцов через специальный фонд. По его словам, этот фонд должен будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и получении новой профессии.

Путин поручил решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки и отметил, что отделения фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году. Глава государства также ожидает, что в будущем этот фонд будет заниматься поддержкой и ветеранов других вооруженных конфликтов.