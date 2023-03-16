Риелторы сообщили о трудностях переходного периода при получении выписок из ЕГРН

Росреестр организовал работу по консультированию посетителей МФЦ - в настоящий момент такая возможность доступна в 2 143 офисах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Адаптация к новым правилам выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) займет до двух месяцев, пока на заключение сделок уходит немного больше времени, чем это было до нововведений. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

С 1 марта 2023 года вступили в действие новые правила выдачи выписок из ЕГРН. Для защиты персональных данных сведения о собственнике перестали быть публичными, получить их можно только с его согласия.

К новым правилам МФЦ еще не готовы, высказал мнение юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. "Первого марта у нас была сделка. Пришли в МФЦ, чтобы открыть персональные данные собственника, так там даже бланков соответствующего заявления не нашли. Потом вроде они появились. Думаю, нужно выждать время, идет донастройка, на это уйдет еще месяц-два", - сказал он.

После вступления в силу нового закона на совершение сделок уходит немного больше времени, чем прежде, подтвердила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Продавцам теперь приходится заказывать выписки из ЕГРН для подтверждения права собственности на жилье. Срочное оформление этих документов законом не предусмотрено, Росреестр обязан готовить их в течение трех рабочий дней с момента поступления заявления. Сейчас из-за наплыва желающих получить выписки иногда происходят задержки", - сказала она. При этом эксперт полагает, что в ближайшее время такие случаи, объяснимые переходным периодом, сойдут на нет.

Сейчас есть возможность получить выписки из ЕГРН онлайн, они делаются быстро, напоминает генеральный директор "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков. "Собственник может заказать ее на госуслугах и предоставить покупателю или в банк. Проблема может быть для пожилых собственников, у которых нет госуслуг или которым никто не может из родственников помочь зайти на портал. Им придется идти в МФЦ", - отметил собеседник агентства.

Помощь гражданам

В рамках подготовки к изменению порядка предоставления персональных данных в выписках из ЕГРН с 1 марта 2023 года Росреестр разработал технологические схемы по предоставлению сведений из ЕГРН, они доведены до территориальных органов Росреестра, Минэкономразвития России и МФЦ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Специально для оказания помощи гражданам в случае тяжелых ситуаций Росреестр организовал работу по консультированию посетителей МФЦ - в настоящий момент такая возможность доступна в 2 143 офисах МФЦ", - сообщили в пресс-службе.

ЕГРН является достоверным источником информации об объектах недвижимости на территории России, а выписка из реестра удостоверяет государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество.