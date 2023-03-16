Ройзмана доставили в суд

Суд рассмотрит дело о публичной демонстрации экстремистской символики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Конвой доставил бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) в Ленинский районный суд, передает корреспондент ТАСС.

В суде вынесут решение по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики.

В четверг полиция задержала Евгения Ройзмана и составила административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По словам адвоката Владислава Идамжапова, основанием стал пост в социальной сети "Вконтакте", опубликованный, как считает полиция, на странице бывшего мэра.

В 2022 году в отношении Ройзмана также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube.

По словам следователя, 1 июля 2022 года в прямом эфире на видеохостинге экс-мэр, желая дестабилизировать обстановку, сформировать общественное мнение, использовал негативные термины для описания спецоперации. На время расследования суд избрал экс-мэру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.