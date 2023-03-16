Дума разрешила засчитывать в страховой стаж период службы в добровольческих формированиях

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ.

Такая норма была предложена поправкой ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 млн рублей страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей. "Несмотря на инфляционные процессы в РФ, указанный размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года", - говорится в сопроводительных материалах.

Сейчас некоторые отраслевые законы, в частности Воздушный кодекс РФ и Кодекс торгового мореплавания, уже предусматривают единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей в случае смерти потерпевшего. Правительственные поправки вносятся в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". С принятием закона страховые выплаты увеличатся до 2 млн рублей независимо от рода деятельности работника.

Кабмин внес проект на рассмотрение палаты 24 ноября прошлого года, депутаты приняли инициативу в первом чтении 24 января, во втором - 14 марта. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.