Полиция Парижа мобилизует бастующих мусорщиков для очистки города от 8 тыс. тонн отходов

Префект парижской полиции Лоран Нуньес принял это решение вслед за отказом мэра Парижа Анн Идальго привлечь забастовщиков к выполнению обязанностей по уборке столицы

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Префект парижской полиции Лоран Нуньес распорядился мобилизовать бастующих уже более недели мусорщиков для уборки почти 8 тыс. тонн отходов, скопившихся на улицах столицы. Об этом сообщил в четверг телеканал France 3.

По данным телеканала, Нуньес принял это решение вслед за отказом мэра Парижа Анн Идальго привлечь забастовщиков к выполнению обязанностей по уборке столицы. Ранее с соответствующим призывом к Идальго обратился главы МВД Франции Жеральд Дарманен.

Идальго ранее выступила в поддержку забастовки уборщиков улиц, недовольных отменой пенсионных льгот. В письме министру внутренних дел мэр Парижа она заявила, что "реформа составлена без учета требований профсоюзов и является особенно несправедливой в отношении тех, кто работает в наиболее тяжелых условиях". "Я информирую вас, что оставляю ваше обращение без последствий", - подчеркнула Идальго в ответе на обращение главы МВД.

Забастовка мусорщиков

Забастовка уборщиков улиц началась в ряде городов Франции на минувшей неделе. В связи с завалами мусора, образовавшимися на улицах Парижа, санитарные эксперты предупредили об угрозе нашествия крыс и, как следствие, распространения лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Однако уборщики намерены продолжать забастовку вплоть до 20 марта.

Во Всеобщей конфедерации труда напомнили, что работа мусорщиков считается одной из самых тяжелых. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни у представителей этой профессии на 12-17 лет ниже, чем у работников других отраслей. Повышение пенсионного возраста лишит эту категорию муниципальных служащих возможности выходить на пенсию в 57 лет.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял в четверг большинством голосовом финальную версию законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных режимов. Если во второй половине дня в четверг законопроект поддержит Национальное собрание, он будет считаться принятым.