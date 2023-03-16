Патриарх Кирилл на открытии Синода предупредил Киев о последствиях гонений на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси сомневается в том, можно ли верить "режиму, который, заявляя о приверженности демократическому пути развития, тут же грубейшим образом нарушает права и свободы"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство молиться за гонимую Украинскую православную церковь и заявил о грубейшем нарушении прав и свобод верующих со стороны киевского режима. Вступительное слово патриарха на открытии в четверг в Москве заседания Священного синода Русской православной церкви привели на сайте РПЦ.

"Только что я имел возможность выступить по телевидению и выразить свою глубочайшую обеспокоенность тем, что происходит в Киеве. Киевские власти, которые заявляют о своей приверженности европейскому пути развития, а значит, демократии, уважению прав и свобод человека, грубейшим образом нарушают эти права и свободы, практически изгоняя монашескую общину из Киево-Печерской лавры. Ну что это, как не издевательство над самим принципом прав и свобод человека?" - сказал патриарх.

Он выразил сомнение в том, можно ли верить "режиму, который, заявляя о приверженности демократическому пути развития, тут же грубейшим образом нарушает права и свободы". "Значит, в этой двусмысленности обнаруживается какой-то глубочайший внутренний конфликт украинского общества, какая-то онтологическая неправда", - отметил предстоятель РПЦ.

По его словам, остается молиться, чтобы Господь дал силы православным верующим на Украине выдержать постигшие их гонения. Также, по словам, патриарха, необходимо всем вместе работать, в том числе с международными организациями и со всеми российскими партнерами, чтобы "привлечь внимание к этому чудовищному безобразию в центре Европы".

"Ничего хорошего из этого не получится! Весь Советский Союз, с его атеистической мощью, с его заточенностью на антирелигиозную работу, пытался искоренить православную веру, закрыть монастыри. Знаем, чем это закончилось - атеистическая власть исчезла, а Церковь как была, так она и есть", - добавил патриарх.