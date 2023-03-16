Axel Springer сменил главных редакторов Bild

Главным редактором группы Bild 17 апреля, как ожидается, станет Роберт Шнайдер

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Руководство германского медиаконцерна Axel Springer полностью сменило состав главной редакции крупнейшей газеты страны Bild. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении компании.

Главные редакторы Йоханнес Бойе, Александра Вюрцбах и Клаус Штрунц немедленно освобождаются от своих должностей. Их полномочия возлагаются на Марион Хорн, которая проработала в медиаконцерне уже более 25 лет и ранее руководила воскресным изданием Bild am Sonntag. Главным редактором группы Bild 17 апреля, как ожидается, станет Роберт Шнайдер.

Как отмечается в сообщении, решение о кадровых изменениях принято в контексте глобальных тенденций на рынке, в частности, в рамках постепенного отказа от печатных версий издания и перехода к цифровым форматам.

Bild - крупнейшая ежедневная общественно-политическая газета Германии. Издается с 1952 года медиаконцерном Axel Springer (большей частью которого, в свою очередь, владеет американская инвестиционная компания Kohlberg Kravis Roberts). Продается около 1,1 млн экземпляров. Ее читают ежедневно более 7 млн человек. Газету можно охарактеризовать как правоконсервативное издание.

В Германии Bild называют бульварной газетой, на ее страницах очень много материалов развлекательного характера. При этом, несмотря на кажущуюся желтизну, она часто предоставляет оперативную и, самое главное, эксклюзивную информацию. Содержит традиционно очень много антироссийских, антииранских и антикитайских комментариев.