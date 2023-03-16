Минобороны наградило лучших педагогов общеобразовательных организаций ведомства

Награды победителям вручал начальник управления военного образования, заместитель начальника Главного управления кадров министерства генерал-майор Игорь Муравлянников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лучших педагогов общеобразовательных организаций - победителей VIII всеармейского конкурса "Педагог года общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ" наградили в четверг в Пансионе воспитанниц МО РФ. Мероприятие прошло в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента России, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

Награды победителям вручал начальник управления военного образования, заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Он передал слова поздравления от имени заместителя министра обороны РФ Николая Панкова и пожелания всем педагогам успехов, реализации творческих начинаний и профессиональных достижений.

"Всеармейский конкурс "Педагог года" входит в состав основных мероприятий по проведению в России Года педагога и наставника, утвержденных распоряжением правительства РФ. Работа педагога - это искусство. Она требует большого терпения, любви к детям, полной отдачи и постоянного саморазвития. Все эти качества вам присущи, их вы проявляете при обучении своих воспитанников" - приводит ведомство слова Муравлянникова.

Генерал также отметил, что активная жизненная позиция педагогов и их опыт позволят и в дальнейшем развивать способности и таланты обучающихся, воспитывать истинных патриотов нашей Родины.

В течение двух конкурсных дней участники представляли своё профессиональное педагогическое мастерство в пяти номинациях "Преподаватель года", "Воспитатель года", "Дебют года", "Лучший педагог дополнительного образования", "Лучший педагог - психолог". Помимо уроков, учебных занятий и классных часов педагоги демонстрировали навыки проведения публичной лекции, делились своими концептуальными методическими подходами, основанными на опыте работы, авторской позиции, новизне, актуальности и результативности педагогического труда.

В номинации "Преподаватель года" победу одержала преподаватель английского языка Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ" Софья Гуль, лучшим педагогом дополнительного образования был признан Константин Белоушко - преподаватель Филиала НВМУ в Мурманске, первый приз в номинации "Воспитатель года" получил представитель Ставропольского президентского кадетского училища Сергей Жерлица, лучшим педагогом-психологом стала Ирина Филиппова, представляющая Московское суворовское военное училище. В номинации "Дебют года" победила Александра Треничева - преподаватель Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.

О конкурсе

В VIII Всеармейском конкурсе "Педагог года общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ", тема которого "Весь этот мир творит учитель", приняли участие более 100 конкурсантов из довузовских образовательных организаций МО РФ и средних общеобразовательных школ Минобороны РФ. В финал вышли 26 педагогов из 19 образовательных организаций Министерства обороны.

Выступление финалистов оценивали 25 внешних экспертов: представители науки, методисты, академики РАН, профессоры, директора ведущих вузов и школ Москвы, а также победители Всероссийских конкурсов профессионального мастерства предыдущих лет.