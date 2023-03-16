Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Генеральную уборку столицы проведут в течение всего апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский субботник состоится 15 апреля. Генеральную уборку столицы проведут в течение всего апреля, сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время приведем в порядок: улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны; промоем дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта", - написал мэр.

Он также пригласил москвичей на традиционный общегородской субботник 15 апреля. "Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ", - заключил Собянин.