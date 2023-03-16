Синод РПЦ призвал международное сообщество выступить в защиту гонимой церкви на Украине

Члены Священного синода "с прискорбием констатировали факт усиления преследований верующих Украинской православной церкви"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви призвал международное сообщество выступить в защиту верующих Украинской православной церкви, которая подвергается гонениям со стороны властей Украины. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте РПЦ по итогам заседания синода.

"Члены Священного синода с прискорбием констатировали факт усиления преследований верующих Украинской православной церкви и призвали международное сообщество возвысить свой голос в ее защиту", - говорится в сообщении.

Иерархи РПЦ также заслушали доклад председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Антония по поводу его выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Доклад был посвящен ситуации с церковью на Украине и притеснениям верующих со стороны властей Украины. "Факт выступления представителя Русской православной церкви получил широкое освещение в СМИ", - отмечается в сообщении РПЦ.

В последнее время давление на каноническую церковь на Украине серьезно усилилось. В частности, на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".