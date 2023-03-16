Обращение Латвийской церкви по поводу ее статуса рассмотрит Архиерейский собор РПЦ

ЛПЦ ранее на соборе приняла обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Обращение Собора Латвийской православной церкви Московского патриархата по поводу статуса церкви рассмотрит Архиерейский собор Русской православной церкви. Об этом говорится в опубликованных в четверг журналах Священного синода РПЦ.

Ранее латвийские СМИ сообщили о том, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на соборе ЛПЦ приняла обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Сообщалось, что обращение принято в связи с внесением в стране изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливают ее автокефалию.

"Рассмотреть обращение Собора Латвийской православной церкви на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. <…> В ответ на прошение Собора Латвийской православной церкви подтвердить продолжение выдачи святого мира Латвийской православной церкви", - говорится в журналах Синода.

В материалах заседания, в частности, сообщается, что Собор ЛПЦ, состоявшийся в Риге 20 октября 2022 года, принял поправки в устав Латвийской православной церкви и обратился к патриарху Кириллу "с глубоким прошением о разрешении возникших непреодолимых сложностей" в связи с принятием латвийским парламентом поправок к закону об ЛПЦ.

Участники Синода при этом напомнили, что, согласно уставу Русской православной церкви, решения, относящиеся к предоставлению автокефалии, автономии или самоуправления частям РПЦ, относятся к компетенции Поместного собора. "Ответственность за подготовку Поместного собора несет Архиерейский собор <...>, в обязанности которого входит, в том числе, внесение предложений по повестке дня Поместного собора", - говорится в журналах Синода РПЦ.