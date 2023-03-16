Более тысячи человек приняли участие в акции "Помоги ближнему"

В акции приняли участие сотрудники научных центров и медицинских организаций ФМБА России, студенты высших учебных заведений и профессорско-преподавательский состав

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более тысячи человек по всей стране приняли участие в акции Федерального медико-биологического агентства России "Помоги ближнему" по вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга. Акция проводилась 16 марта в рамках всероссийской информационной кампании "Узнай про донорство костного мозга", сообщается в четверг на сайте ФМБА России.

"Инициатива ФМБА России по проведению акции "Помоги ближнему" очень важна для развития донорства костного мозга. На сегодняшний день число потенциальных доноров в федеральном регистре уже составляет более 191 тысячи записей. Участие в сегодняшней акции приняло более одной тысячи человек по всей стране. Хочу поблагодарить всех доноров, кто сегодня сделал осознанный выбор и решил "помочь ближнему", - пояснила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие сотрудники научных центров и медицинских организаций ФМБА России, студенты высших учебных заведений и профессорско-преподавательский состав. Акция проводилась во всех восьми федеральных округах, а ее участники на своем примере показали, "как важно помогать пациентам с заболеваниями кроветворной системы".

Участники акции прошли анкетирование, а также получили консультации врачей и сдали кровь, чтобы вступить в федеральный регистр. "Все образцы крови отправлены в лабораторию для проведения HLA-типирования в Кировский НИИ гематологии и трансплантации крови ФМБА России", - говорится в публикации.

1 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального регистра. Кроме того, документ расширяет права доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Доноры будут обеспечиваться бесплатной диагностикой, медицинским обследованием, лечением и реабилитацией, а также оплатой проезда к месту забора костного мозга и обратно. Регистр доноров костного мозга заработал в России с 1 сентября 2022 года.