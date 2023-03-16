В ЛНР умер глава регионального отделения "Боевого братства"

Полковник Сергей Грачев, освобождавший Дебальцево и аэропорт Луганска, умер на 58-м году

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства", командир комендантского полка 2-го армейского корпуса ЛНР полковник Сергей Грачев, освобождавший Дебальцево и аэропорт Луганска, умер на 58-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"После тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Грачев. Он участвовал в боевых событиях в Донбассе с 2014 года. Всегда был на передовой, неоднократно был ранен и, как говорится, война здоровья не добавляет. В последнее время, конечно, он сильно сдал", - сказал он.

По словам Марочко, Грачев служил в Афганистане, а за время конфликта в ЛНР участвовал в очень многих сражениях, был неоднократно контужен. "Мы все, кто его знал, его близкие друзья, боевые товарищи скорбим. Могу сказать, что это невосполнимая утрата для Луганской Народной Республики", - отметил собеседник агентства.

Грачев с позывным "Грач" с 2014 года был в ополчении ЛНР. Командир отдельного комендантского полка ЛНР, военный комендант Луганска. Принимал участие в боях за населенные пункты Металлист, Большая Вергунка, Желтое, Георгиевка, Аэропорт, Веселая Гора, Чернухино, Лутугино, Счастье, Октябрьский и Дебальцево. Награжден медалями "За отвагу", "За Веру и Волю", "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции", орденом "За воинскую доблесть" II степени.

Как рассказал агентству Луганскинформцентр писатель Глеб Бобров, Грачев создал в ЛНР комендантский полк. Его полк отличился в ходе Дебальцевской операции, где он получил тяжелое ранение. По его словам, после начала специальной военной операции коменданты сражались на ряде ответственных направлений, а также обеспечивали порядок и безопасность на освобожденных территориях. В свободное время Грачев развозил гуманитарную помощь.

Грачев родился в 1965 году в городе Красный Луч (шахтоуправление "Знамя коммунизма", поселок "4-бис") Ворошиловградской области УССР. С 1983 по 1986 год проходил срочную службу в составе погранвойск КГБ СССР на территории Республики Афганистан (район города Газни) в составе мотоманевренной группы в должности стрелка-гранатометчика.