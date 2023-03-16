Комиссия Госсовета до конца марта отчитается о создании Фонда поддержки участников СВО

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что на заседании комиссии Госсовета по социальной политике обсудили лучшие региональные практики поддержки участников СВО и членов их семей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по социальной политике отчитается о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) до 30 марта. Об этом сообщил глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Вышли поручения президента по итогам послания Федеральному собранию РФ. Часть из них касается создания Фонда поддержки участников СВО. До 30 марта совместно с правительством доложим президенту о создании фонда. Работа идет очень активно. Мы уже провели ряд совещаний с правительством и администрацией президента по вопросу создания фонда", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что на заседании комиссии Госсовета по социальной политике, которое прошло в Великом Новгороде, обсудили лучшие региональные практики поддержки участников СВО и членов их семей.

"Опыт регионов очень важен. Поэтому уже до конца марта соберем наработки субъектов и используем их в подготовке нормативной базы по созданию фонда", - отметил Никитин в своем сообщении, добавив, что Новгородская область должна быть одним из лучших регионов в стране по поддержке ветеранов, участников СВО.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Он отметил, что структуры государственного фонда по поддержке ветеранов специальной военной операции должны заработать во всех регионах уже в этом году.