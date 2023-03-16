Экосистема Донецкого ботсада стабилизировалась после утечки аммиака из-за обстрела ВСУ

Длительное время на месте происшествия работали сотрудники МЧС и экологи, которые проводили экспертизу

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Экосистема Донецкого ботанического сада начала восстанавливаться после массовой гибели рыбы в прудах, вызванной утечкой аммиака с территории находящегося рядом пивоваренного завода, поврежденного в результате обстрела со стороны украинской армии в августе прошлого года. Об этом сообщила ТАСС директор ботанического сада Светлана Приходько.

"Тогда из-за утечки аммиака у нас больше всего пострадал пруд, который находится ближе к пивзаводу, где были повреждены емкости с этим веществом. Произошла утечка аммиака в этот пруд, концентрация этого вещества в нем в сотни раз превышала норму. В те дни у нас несколько тонн рыбы всплыло на поверхность", - сказала Приходько.

По ее словам, длительное время на месте происшествия работали сотрудники МЧС и экологи, которые проводили экспертизу, лишь затем сотрудники ботанического сада смогли приступить к восстановлению биоценоза водоема - проживающих в нем живых организмов. Растительный мир в результате утечки аммиака не пострадал, однако лишь сейчас стало возможно говорить о стабилизации фауны.

"Сейчас с прудом уже все в порядке, все в норме, мы отслеживаем его состояние, - отметила директор. - На территории ботанического сада каскад из семи прудов, перемещение рыбы между ними происходит, и зарыбление пруда идет. Думаю, что в скором времени полностью все восстановится".

В ночь на 11 августа прошлого года украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. В пруду расположенного вблизи завода ботанического сада массово погибла рыба, также зафиксировали гибель раков и лягушек. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "Экоцид" в связи с массовым уничтожением животного мира, отравлением атмосферы, водных ресурсов и созданием чрезвычайной ситуации экологического характера.

Донецкий ботанический сад создавался в 60-е годы XX века как научно-исследовательский институт, способный решать экологические проблемы промышленных регионов, он является одним из крупнейших в Европе. Его коллекционный фонд растений насчитывает более 8 тыс. видов, разновидностей и форм. Свыше 3 тыс. из них - тропические и субтропические, содержащиеся в оранжереях.