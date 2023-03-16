В Сирию прибыл самолет с гуманитарной помощью из ОАЭ

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов отметил, что в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ за сутки получили помощь 266 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Самолет с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Сирию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за минувшие сутки. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыл один самолет с гуманитарным грузом из Объединенных Арабских Эмиратов", - рассказал Гуринов.

Он отметил, что в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в Сирии, за сутки помощь получили 266 человек, всего с начала работы - 1 150 человек.

Кроме того, в городе Алеппо и в провинции Латакия проведено две гуманитарных акции, в ходе которых нуждающимся жителям переданы продовольствие и продукты первой необходимости. Всего с 7 февраля проведено 149 гуманитарных акций.

По словам Гуринова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных сил со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.