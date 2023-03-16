СМИ: президента Чехии оштрафовали на $2 650 за нарушение отчетности

В надзорном ведомстве установили, что предоставленная Петром Павелом декларация о спонсорах его избирательной кампании была неполной

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел, инаугурация которого состоялась 9 марта, оштрафован на 60 тыс. крон (примерно $2 650) за нарушение при предоставлении отчетности о проведении предвыборной кампании. Об этом сообщило агентство CTK.

Штраф был выписан Управлением по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий и движений Чехии. Это крупнейшее в истории денежное взыскание, наложенное этим ведомством на физическое лицо.

Управление установило, что предоставленная Павелом декларация о спонсорах его избирательной кампании была неполной и поэтому не соответствовала установленным в республике нормам. В ней отсутствовала информация о датах рождения и месте жительства физических лиц, не были указаны регистрационные номера и юридические адреса юридических лиц.

Президент оплатил штраф 13 марта.