Российский детский фонд издал информационный справочник для переселенцев из Донбасса

В нем содержится информация о центрах помощи и материалы о правовых статусах, которые можно получить в России

ПСКОВ, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники псковского регионального отделения Российского детского фонда на средства Фонда президентских грантов разработали и выпустили информационный справочник для переселенцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, с Украины. Издание содержит информацию о центрах помощи, о механизме получения различных правовых статусов на территории России, проинформировала в четверг пресс-служба организации.

"Полезная информация для семей с детьми из числа вынужденных переселенцев с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, проживающих на территории Псковской области. Детский фонд разработал информационный справочник для семей вынужденных переселенцев. Информационный материал содержит сведения о правовых статусах, которые можно получить в РФ, и необходимых для этого документах", - отмечается в сообщении, размещенном на странице регионального отделения фонда во "ВКонтакте".

В справочнике также представлены контактные данные и информация о деятельности организаций, служб помощи и центров Псковской области, которые помогают с оформлением документов. В издании можно найти сведения об организациях, оказывающих помощь и различные услуги семьям с детьми.

"Ознакомиться со справочником можно как в электронном варианте, так и получить печатный вариант в офисе Детского фонда. Справочник разработан в рамках проекта "Чужих детей не бывает", который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов", - говорится в сообщении.