Дети участников СВО в Ярославской области смогут бесплатно заниматься самбо

Практику открытых тренировок внедрили во всех залах самбо региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Дети из семей участников специальной военной операции смогут бесплатно заниматься самбо в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"Ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо предложило сделать занятия для ребят из семей участников СВО по самбо бесплатными во всех залах региона. Так спортсмены поддержали инициативу губернатора Михаила Евраева, благодаря которой дети военнослужащих в феврале смогли принять участие в мастер-классах победителей и призеров мировых турниров по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

На открытые тренировки смогут прийти ребята разного возраста и уровня спортивной подготовки. Подобная практика внедрена во всех залах самбо в Ярославской области. В настоящий момент 20 ребят из семей участников СВО решили тренироваться на регулярной основе. Также с детьми проводятся беседы о философии самбо.

"Это нужная, важная и полезная мера поддержки. Ребята смогут заниматься нашим, отечественным, видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников СВО и хороший пример личной вовлеченности в общее дело", - цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Евраева.