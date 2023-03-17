Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел, посвященный 80-летию освобождения Кубани

Среди опубликованных документов директивы Ставки Верховного главнокомандования, боевые графические документы со схемами освобождения города, наградные листы на героев операции, а также детальное описание высадки морского десанта под Новороссийск

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минобороны России к 80-летию со дня завершения Краснодарской наступательной операции (9 февраля - 16 марта 1943 года) запускает историко-познавательный мультимедийный раздел, посвященный освобождению Кубани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В разделе опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, среди которых директивы Ставки Верховного главнокомандования, оперативные сводки соединений Красной армии, освобождавших Краснодар, боевые графические документы со схемами освобождения города, наградные листы на героев операции, материалы военной прессы о героизме советских воинов и о зверствах фашистов на кубанской земле. Кроме того, в разделе представлен документ, который в деталях описывает высадку морского десанта под Новороссийск.

В ведомстве подчеркнули, что Краснодарская операция стала логическим продолжением крупномасштабного стратегического наступления Красной Армии на Северном Кавказе. Уже с самого начала шла работа по планированию будущей Краснодарской операции, о чем свидетельствует телеграмма Сталина Военному совету Закавказского фронта от 9 января 1943 года: "Прошу сообщить в ставку план операции по Черноморской группе с обозначением сроков достижения рубежей, а также дату начала операции. В телефонных и телеграфных переговорах прошу операцию по Новороссийску именовать "Операция море", а операцию по Краснодару и по Батайску именовать "Операция горы".

В министерстве напомнили, что понадобились долгие месяцы упорных боев и усилий Красной армии по прорыву глубокоэшелонированной обороны противника на Тамани. Советским войскам пришлось противостоять многочисленным попыткам гитлеровцев отбить Малую землю, провести сотни воздушных сражений над Кубанью. В этих боях войска Северо-Кавказского фронта полностью освободили Кубань и Таманский полуостров.

За героизм, мужество и умелые действия 42 соединения получили почетные наименования Новороссийских, Краснодарских, Таманских, Темрюкских, Кубанских и Анапских.

В ведомстве подчеркнули, что публикация из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассекреченных документов о начале советского наступления на Кубани, высадке десанта на Малую землю и героизме красноармейцев направлена на охрану и защиту исторической правды, прославление подвигов советских воинов, противодействие фальсификациям истории.