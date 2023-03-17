Камчатка на майские праздники предложит туристам катание на лыжах и вертолетные экскурсии

Также продолжат работать базы отдыха с горячими источниками

ТАСС, 17 марта. Камчатский край на майские праздники предложит туристам катание на горных лыжах, вертолетные экскурсии к вулканам и отдых на горячих источниках. Об этом сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

"Если вам не хватило зимы, чтобы совершить экстремальный горнолыжный спуск, то Козельский вулкан и Вилючинский перевал еще сверкают снежным покровом, и вы можете выбрать активность по своим силам: хелиски, фрирайд, ски-тур или что-то другое. Высота снежного покрова скорее всего уже позволит проехать на природные достопримечательности. <...> На вертолетной экскурсии при облете вулканов Мутновский и Горелый вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета, а также совершите посадку на Ходуткинских горячих источниках, где сможете искупаться в горячей термальной речке и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что, если состояние и количество снега позволит, то в начале мая продолжатся снегоходные туры и катания на собачьих упряжках. Также для туристов продолжат работать базы отдыха с горячими источниками в Паратунской курортной зоне, в Усть-Большерецком районе, поселке Эссо и другие. Кроме этого, туристам предлагается посетить природный парк "Налычево", где можно на несколько дней остановиться в деревянных домиках, а также искупаться в термальных источниках. В случае внезапной непогоды путешественник сможет провести время на экскурсиях в музеях столицы Камчатки, а также Елизово и Кроноцкого заповедника.

"Хотим обратить особое внимание на возможные ограничения пребывания туристов на особо охраняемых природных территориях: в мае могут начаться так называемые месячники тишины, которые направлены на обеспечение покоя в период спаривания представителей уникального животного мира полуострова, а также гнездования птиц. О начале "месячника" тишины будет дополнительно сообщено на официальных сайтах Кроноцкого заповедника, сети природных парков "Вулканы Камчатки", а также на всех официальных ресурсах министерства туризма региона", - отметили в министерстве туризма края.