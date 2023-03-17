В Хабаровском крае остаются закрытыми три аэропорта

Ведется расчистка от снега взлетно-посадочных полос

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Авиасообщение частично нарушено в Хабаровском крае из-за прошедших циклонов, закрытыми остаются три аэропорта. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"В связи с проведением очистки взлетно-посадочных полос от снега сегодня закрыты аэропорт Комсомольска-на-Амуре - до 20:00 (13:00 мск), аэропорт Охотска - до 12:00 (05:00 мск), аэродром Нелькана - до 17:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

Сейчас задерживаются рейсы за 13-17 марта из Хабаровска в Охотск.

Нарушенное ранее авиасообщение с Чумиканом, Николаевском-на-Амуре, Аяном восстановлено.

Хабаровский край на этой неделе оказался под влиянием двух циклонов. В регионе выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Были закрыты несколько дорог между городами и поселениями, отмечались небольшие перебои с подачей электричества в населенных пунктах. В пятницу в Хабаровске без существенных осадков, ветер западный 9-14 м/с. В южных, центральных и северных районах днем местами будет идти небольшой снег, прогнозируется ветер до 14 м/с, на побережье Охотского моря - с порывами до 15-20 м/с.