В Москве ожидается переменная облачность и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на субботу - до минус 9 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.