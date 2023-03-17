Минюст планирует дать возможность дистанционного участия при рассмотрении дел по КоАП

Министр юстиции Константин Чуйченко напомнил, что в 2022 году были приняты разработанные Минюстом законы, направленные на внедрение современных технологий в уголовное судопроизводство

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минюст России подготовит законопроект о возможности дистанционного участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на расширенной коллегии Минюста РФ по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.

"В ближайшее время Минюстом России планируется разработать законопроект, устанавливающий правовые основы использования электронных документов и обеспечения дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях", - сообщил он.

Чуйченко напомнил, что в 2022 году были приняты разработанные Минюстом законы, направленные на внедрение современных технологий в уголовное судопроизводство - предусмотрена возможность участия посредством видео-конференц-связи в судебном заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства. "Использование систем ВКС обеспечит право на участие в судебном заседании лиц, которые не могут лично принять в нем участие, в частности, в связи с невозможностью выехать по месту нахождения суда", - отметил министр.