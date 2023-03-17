17 марта, 09:51

Чуйченко: Россия продолжит совершенствовать законы о противодействии иностранному влиянию

Министр юстиции напомнил, что в 2022 году вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, которые теперь включены в единый реестр

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия продолжит совершенствовать законодательство в целях противодействия иностранному влиянию. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на расширенной коллегии Минюста РФ по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023.

"Учитывая новые внешние вызовы и угрозы, мы продолжим принимать соответствующие меры в адрес тех, кто делает попытки дестабилизировать российское гражданское общество", - сказал министр. Он напомнил, что в 2022 году вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, которые теперь включены в единый реестр.

"Указанный закон был разработан, прежде всего, с целью систематизации всей правовой базы в данной сфере. Подобная работа по совершенствованию законодательства для противодействия иностранному влиянию будет продолжена", - сказал Чуйченко. 

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РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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