Москалькова призвала комиссара ООН вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что действия Киева представляют собой "ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка вмешаться в ситуацию с преследованием Украинской православной церкви в связи с действиями Киева в отношении Киево-Печерской лавры.

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой в рамках своего мандата содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Если монахи УПЦ "не перейдут в раскольническую Православную церковь Украины, они должны будут покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта", подчеркнула омбудсмен. Она добавила, что действия киевского режима представляют собой "ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания".

Москалькова отметила, что Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая Генассамблеей ООН в 1981 году, гласит, что "свобода религии или убеждений - одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. "Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде вне зависимости от того, кто они, где живут", - написала омбудсмен. По ее словам, киевский режим в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение принципами Всеобщей декларации прав человека и других международных правозащитных документов.

В последнее время давление на каноническую церковь на Украине серьезно усилилось. В частности, на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".