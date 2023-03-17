Абрамченко призвала граждан не покупать ежегодно джинсы

При их производстве используется много воды, что неэкологично, отметила вице-премьер

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. При производстве джинсов используется много воды, поэтому их частая покупка является неэкологичной привычкой. Нужно стремиться к более осознанному потреблению, заявила в пятницу заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

"Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы. Слишком много воды используется при производстве. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу "Россия-24". Она отметила, что в ее семье перешли к осознанному потреблению.

"Я обнаружила, что 50%, больше даже, вот в современном мегаполисе больше 50% в твоем мусорном ведре - это упаковка. Мне стало страшно. Вы потребили продукт, упаковку выбросили, это мусор сразу. Так вот, с этим мусором никто не научился работать. Вот я дома обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно. И своим домашним говорю: "Ребят, подумайте, как это будут утилизировать", - рассказала замглавы правительства.