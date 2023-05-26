АСИ запустило интенсив для региональных сервисных уполномоченных в Москве

Обучение кандидатов продлится с 15 по 20 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило второй обучающий интенсив для кандидатов на роли региональных сервисных уполномоченных и сервис-дизайнеров. Он пройдет в Москве с 15 по 20 мая.

"Работа [в рамках обучения] будет идти по двум ролям. Первая роль - региональный сервисный уполномоченный и вторая роль - сервис-дизайнер. <…> Обучение будет идти в течение шести дней", - сказала советник генерального директора АСИ Ольга Линник на открытии интенсива в понедельник.

Второе обучение кандидатов на роли региональных сервисных уполномоченных и сервис-дизайнеров продлится с 15 по 20 мая.

В свою очередь, директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко отметил, что в рамках акселератора участники разработают решения для жизненных ситуаций. "Решения, которые мы все от вас ждем, должны быть применимы, чтобы это были не просто учебные кейсы, а были применимы хотя бы в одном учреждении, а лучше готовые к тиражированию сразу в этом году. <…> У каждого стола будет своя проблема, к которой нужно разработать решение", - пояснил он.

По его словам, в прошлом году в акселераторе социальных решений приняли участие команды из 27 регионов, а по его итогам было создано 37 решений по восьми жизненным ситуациям. "Программа Самарской области по поддержке семей военнослужащих и самих военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий. Это решение, которое было доложено президенту [РФ Владимиру Путину]. Эта программа тиражируется вместе с опытом других регионов", - отметил он.

Об обучении региональных сервисных уполномоченных

В 2022 году Агентством стратегических инициатив был проведен шестидневный интенсив по сервисному дизайну, в рамках которого кандидаты на роли региональных сервисных уполномоченных и членов их команд учились применять инструменты и методы сервисного дизайна. В обучении приняли участие более 150 человек из 32 субъектов РФ.

Вторым этапом стало проведение акселератора социальных решений, в рамках которого на протяжении 12 недель региональные команды работали над различными жизненными ситуациями: буллинг, насилие в семье, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, планирование и рождение ребенка, потеря и поиск работы, подготовка и выход на пенсию, возвращение. Они строили гипотезы, проводили исследования, создавали прототипы и тестировали их в реальных условиях.