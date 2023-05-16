Суд Литвы принял решение о ликвидации общественного "Международного форума добрососедства"

Вильнюсский региональный окружной суд ранее постановил, что организация была создана с нарушением юридических процедур, а ее деятельность направлена против Литвы

ВИЛЬНЮС, 16 мая. /ТАСС/. Действующая в Литве общественная ассоциация "Международный форум добрососедства" нарушила нормы регистрации и занимает антигосударственную позицию, она подлежит ликвидации. Такое решение по апелляции общественной организации на решение суда первой инстанции огласил во вторник Вильнюсский окружной суд.

"Решение о признании "Международного форума добрососедства" незаконно учрежденной организацией и о его ликвидации вступает в силу со дня оглашения постановления", - сообщила судебная инстанция, отвергнув апелляцию общественников.

Вильнюсский региональный окружной суд в феврале текущего года постановил, что организация была создана с нарушением юридических процедур, а ее деятельность направлена против Литвы. Как утверждала прокуратура, цели, указанные в уставе ассоциации, формальные, а высказывания представителей в российских и белорусских программах противоречили конституции Литвы и наносили вред государству.

Антигосударственной деятельностью прокуратура считает поездки участников форума в Россию и Белоруссию, встречи с представителями их властей, общественности и СМИ.

Председатель ассоциации Эрика Швенчёнене отмечала, что форум не признает недемократическое решение суда и готов отстаивать свои права вплоть до международных судебных инстанций.