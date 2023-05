Эксперты объяснили причины сейсмических толчков в Дании и Швеции

По данным ученых, они были связаны с ударной волной самолетов

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Сейсмические толчки, зафиксированные на острове Борнхольм в Дании и на юге Швеции в минувшие выходные, по всей вероятности, связаны с проходившими в этом районе военными учениями, в ходе которых пролетавшие над морем самолеты, преодолевая звуковой барьер, создавали мощную ударную волну, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на экспертов.

"Когда нам сообщают о грохоте и тряске, то это обычно военно-воздушные силы преодолели звуковой барьер над морем, и атмосферные условия были таковы, что звуковой удар прокатился по земле", - рассказал в интервью изданию сейсмолог из Упсальского университета Бьёрн Лунд.

В датском научно-исследовательском институте GEUS (The Geological Survey of Denmark and Greenland, ГЕУС) также считают, что за наблюдавшимся явлением скрываются не подземные толчки или контролируемый взрыв в Польше, а "акустические ударные волны от одного или нескольких явлений где-то в атмосфере"

Как пишет издание, в Упсальский университет подобные сообщения поступают по несколько раз в год. 26 апреля, когда концерн SAAB проводил испытания нового самолета, аналогичные явления наблюдались в районе Стокгольма.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы "подземных толчках неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Были также высказаны предположения, что толчки стали результатом взрыва на территории Польши.