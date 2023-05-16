Кабмин продолжит создавать условия для того, чтобы россияне оставались работать на родине

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство совершенствует миграционную политику, уже определены новые подходы с учетом изменившихся внешнеполитических, экономических и социальных условий, вызовов и рисков

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работать над тем, чтобы россияне не уезжали трудиться за рубеж, а видели для себя перспективы на родине, в том числе на малой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике во вторник.

"Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе кабмина, "также в рамках поручения президента [РФ Владимира Путина] правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России".

Мишустин отметил, что правительство совершенствует миграционную политику: уже определены новые подходы с учетом изменившихся внешнеполитических, экономических и социальных условий, вызовов и рисков.

Цифровизация и привлечение иностранцев

В пресс-службе сообщили, что кабмин заканчивает разрабатывать план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2023-2025 годы, а также законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан. Предложения, которые легли в основу этих документов, были подготовлены федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов.

При донастройке действующих правил планируется отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов. "Это важно в том числе и для привлечения в Россию квалифицированных специалистов", - указали в правительстве.

Глава кабмина отдельно остановился на привлечении в Россию зарубежных специалистов. "Здесь важно комплексно оценить, в каких регионах и отраслях они будут востребованы, какими компетенциями и профессиональными навыками должны обладать, продумать механизмы организованного набора таких граждан, чтобы они могли, пройдя все обязательные процедуры, устроиться на работу в России", - перечислил задачи премьер.