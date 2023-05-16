YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

В издании сообщили, что не нарушали правила видеохостинга

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. YouTube заблокировал аккаунт радио "Комсомольская правда", сообщается во вторник в Telegram-канале радиостанции.

"YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" со своей площадки, на котором было 510 тысяч подписчиков", - говорится в сообщении.

Там отметили, что не нарушали правила площадки.

Главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов рассказал ТАСС, что два канала радиостанции были заблокированы без предупреждения. "В 17:04 на редакционную почту пришло письмо от YouTube. Тема письма: "Радио "Комсомольская правда", ваш канал на YouTube удален". В ту же секунду были удалены: наш основной канал, на котором было 510 тысяч подписчиков, и резервный "Р.К.П." еще с сотней тысяч подписчиков. Никакой конкретики, за что именно мы были удалены, не последовало. Никаких предупреждений, просьб что-то удалить или отредактировать не было", - сказал он.

По словам Горбунова, теперь все трансляции радио "Комсомольская правда" будут идти на канале "Радио КП". В редакции также пока обсуждают вопрос, будут ли подавать в суд на Google в связи с блокировкой. "Будем ли мы подавать на Google в суд, пока не решили. Обсудим этот вопрос с нашей юридической службой", - добавил он.